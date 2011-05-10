"Инком" внедрил СКС в на теплоэлектростанциях "Днепроэнерго"

Компания "Инком" построила структурированную кабельную систему (СКС) на Приднепровской и Криворожской теплоэлектростанциях ОАО "Днепроэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В ходе реализации проекта было построено 6 подсистем, среди которых подсистема управления, предназначенная для оперативного управления кабельной системой, и подсистема рабочих мест, которая обеспечила функционирование 1112 рабочих мест с одним и двумя портами подключения.

Кабельная система позволяет обеспечить непрерывность ведения всех бизнес-процессов,

а также снизить эксплуатационные риски, обеспечить постоянную работоспособность систем и повысить продуктивность работы предприятия.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" является одним из ведущих украинских производителей электроэнергии и тепла. На сегодняшний день ОАО "Днепроэнерго" - компания-лидер среди пяти тепловых энергогенерирующих компаний страны. Ее установленная мощность составляет 8185 МВт, что составляет 16% от общей мощности электростанций Украины. На ее долю приходится 8,9% от общего объема выработанной в государстве электроэнергии. Численность персонала компании насчитывает около 9950человек.

Компания "Инком" – интегратор информационных технологий, имеющая 30 филиалов по всей территории Украины, а также представительства в Республиках Беларусь и Казахстан. Объем отгруженных компанией товаров и предоставленных услуг в 2010 году составил 1 201 878 тыс. грн.