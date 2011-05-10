«Укрспецтрансгаз» в первом квартале сократил прибыль на 40%

Государственное акционерное общество (ГАО) «Укрспецтрансгаз» (г. Долина, Ивано-Франковская обл.) в январе-марте 2011 года сократило чистую прибыль на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 2,994 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. «Укрспецтрансгаз» сократил чистый доход на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 38,533 млн. грн., а также сократил валовой доход на 3,6% – до 46,240 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укрспецтрансгаз» увеличил чистую прибыль в 3,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 15,428 млн. грн.

Справка УНИАН. ГАО «Укрспецтрансгаз» (г. Долина, Ивано-Франковская обл.) специализируется на транспортировке сжиженного газа железнодорожным транспортом. «Укрспецтрансгаз» имеет в своем распоряжении более 2 тыс. цистерн для транспортировки сжиженного газа.

100% акций ГАО «Укрспецтрансгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».