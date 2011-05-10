Шахты «Макеевугля» за январь-апрель добыли 1,9 млн. тонн угля

Шахты государственного предприятия «Макеевуголь» (Донецкая обл.) в январе-апреле 2011 года добыли 1 млн. 87, 631 тыс. тонн угля и выполнили производственный план на 104%, подняв на-гора сверх плана 41 тыс. 631 тонну угля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что шахта им. В.М. Бажанова выполнила план за первые четыре месяца 2011 года на 109,2%; "Холодная Балка" – 121,8%; им. В.И. Ленина – 112,3%; "Калиновская-Восточная" – 70,1%; шахтоуправление им. В.И. Ленина – 93,7%; шахта "Бутовская" – 65,9%; "Чайкино" – 107,2%; им. С.М. Кирова – 120,5%; "Ясиновская-Глубокая" – 89,9%, "Северная" – 109,7%; шахтоуправление "Ясиновское-Глубокое" – 93,9%.

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят 2 шахтоуправления и 6 шахт, а также вспомогательные предприятия.

Шахты «Макеевугля» за 2010 год выполнили на 105,5% годовой производственный план добычи угля и подняли на-гора 3 млн. 324,032 тыс. тонн угля, что на 174,032 тыс. тонн больше планового показателя.