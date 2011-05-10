Набсовет ДТЭК увеличил количество независимых директоров до трех человек

Наблюдательный совет компании ДТЭК увеличивает количество независимых директоров.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте по связям с общественностью ДТЭК.

В сообщении отмечается, что общее собрание акционеров DTEK Holdings B.V., зарегистрированной согласно законодательству Нидерландов, одобрило изменения в наблюдательном совете.

Кэтрин СТАЛКЕР и Йохан БАСТИН присоединились к совету в качестве независимых директоров. На данный момент наблюдательный совет компании состоит из 8 директоров, 3 из которых являются независимыми.

К.СТАЛКЕР войдет в состав комитета по кадрам и вознаграждениям при наблюдательном совете, а Й. БАСТИН присоединится к комитету по стратегии и инвестициям.

К. СТАЛКЕР начала карьеру в 1991г. в Банке Англии (Bank of England) в качестве аналитика и инспектора по контролю за банковской деятельностью. C 1995 по 2007 гг. она работала в подразделениях компании PricewaterhouseCoopers в Москве и Берлине, затем была назначена партнером, ответственным за службы управления персоналом и вознаграждения в Центральной и Восточной Европе, а также в странах СНГ.

Й.БАСТИН - доктор наук, является генеральным директором CapAsia и проживает в Сингапуре.

До прихода в CapAsia в июле 2009г. он занимал должность управляющего/исполнительного директора Darby Private Equity - международной частной компании, занимающейся управлением акционерным и мезонинным капиталом.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,55% акций, и ПАО «Западэнерго», в котором ДТЭК принадлежит 24,9% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию.