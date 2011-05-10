За неделю оптовые цены на нефтепродукты в Украине изменились разнонаправленно

С 3 по 10 мая 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 3 по 10 мая 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-92 – увеличились на 3,0%, или 360 грн./тонна, – до 12350 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 1,8%, или 230 грн./тонна, – до 12760 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 0,1%, или 10 грн./тонна, – до 10290 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.