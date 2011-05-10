Шебелинский ГПЗ остановился на ремонт

Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти (Шебелинский ГПЗ, Харьковская обл.) ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» с 10 по 17 мая остановлен на плановый ремонт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что во время остановки планируется выполнить ремонтные и профилактические работы, в частности ревизию и ремонт технологического оборудования, чистку колонн и теплообменной аппаратуры, провести замену запорной арматуры и трубопроводов.

Также компания отмечает, что на предприятии создан необходимый запас нефтепродуктов, который позволит на период ремонта обеспечивать топливом собственную сеть АЗС.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом "Нафтогаз".

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодня составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.