«Укргазвыдобування» в январе-апреле увеличила добычу газа на 0,3%

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», в январе-апреле увеличила добычу газа на 0,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 5,017 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что с начала года добыча нефти и газового конденсата составила 237,2 тыс. тонн, что на 1,0% больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Также компания отмечает, что с начала года введена в эксплуатацию 21 новая скважина (18 газовых и 3 нефтяных), что на 4 скважины больше запланированного.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укргазвыдобування» сократила добычу газа на 2,3%, по сравнению с 2009 годом, до 14 млрд. 829,0 млн. куб. м, а также сократила добычу нефти и газового конденсата на 7,4% – до 686,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».