Розничные цены на нефтепродукты в Украине за неделю выросли на 0,9%

С 3 по 10 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,8–1,1% (в среднем на 0,9%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 3 по 10 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,9% - с 9,35 грн./литр до 9,43 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,8% - с 9,75 грн./литр до 9,83 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 1,1% - с 10,06 грн./литр до 10,18 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 0,9% - с 9,73 грн./литр до 9,82 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.