Минюст может обжаловать решение по иску Remington Worldwide Ltd. к Украине

Министерство юстиции Украины проводит правовой анализ решения Арбитражного трибунала от 28 апреля 2011 года, принятого по делу по иску компании Remington Worldwide Limited к государству Украина, на предмет наличия правовых оснований для его отмены или признания недействительным в соответствии с Законом Швеции «Об арбитраже» 1999 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины со ссылкой на министра Александра ЛАВРИНОВИЧА.

По его словам, 28 апреля 2011 года Арбитражный трибунал Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма принял арбитражное решение по делу по иску компании Remington Worldwide Ltd. к государству Украина, которым отклонил большинство исковых требований компании Remington Worldwide Ltd. относительно заявленных нарушений.

Истец обратился с запросом об арбитраже в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против государства Украина 22 сентября 2008 года. Компания Remington Worldwide Ltd. обвиняла Украину в нарушении условий Договора к Энергетической хартии, ратифицированного Верховной Радой Украины 6 февраля 1998 года.

Заявленная компанией Remington Worldwide Ltd. сумма исковых требований составляла 35 млн. 923 тыс. 997,16 дол. США. Кроме того, истец обращался в Арбитражный трибунал с просьбой компенсировать расходы юристов, экспертов, арбитражные расходы и проценты до даты уплаты.

Трибунал признал нарушение государством Украина лишь одного положения пункта 1 ст. 10 Договора к Энергетической хартии, в частности, в части создания стабильных, благоприятных и прозрачных условий инвесторам других договорных сторон.

Общая сумма, присужденная компании Remington Worldwide Ltd. в качестве компенсации убытков, нанесенных в связи с нарушением обязательств, предусмотренных ст. 10 Договора к Энергетической хартии, составляет 4 млн. 493 тыс. 464,97 дол. и годового процента на указанную сумму с даты принятия арбитражного решения до даты уплаты присужденной суммы в полном размере, согласно средней ставке LIBOR за 3 месяца за соответствующие периоды, увеличенной на 4 процентных пункта.

Арбитражные расходы стороны несут в равных частях, а расходы, понесенные сторонами в ходе арбитражного производства, каждая сторона несет самостоятельно.