Приватизация госшахт в ближайшее время не планируется – Макуха

В Украине в ближайшем будущем не планируется активизировать процесс приватизации государственных угледобывающих предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.

"Пока еще каких-либо действий по приватизации у нас сегодня не намечено", - сказал он.

Также В.МАКУХА сообщил, что министерство разработало и в среду 11 мая подает на рассмотрение правительства проект закона Украины об оптимизации всех вопросов, связанных с передачей госшахт в аренду. "Он позволит нам эффективнее решать вопросы, связанные с приватизацией шахт", - отметил замминистра.

Напомним, что Минэнергоугля в 2011 году намерено начать приватизацию угледобывающих предприятий (пилотные проекты) при участии Фонда государственного имущества Украины.

1 марта т.г. министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина планирует в течение трех лет завершить приватизацию государственных шахт.

Также он сообщил, что закон о приватизации угольных предприятий планируется принять уже в текущем году.

***По оценкам специалистов проекта Европейского Союза по программе поддержки угольного сектора Украины, в 2011 году Украина может реализовать 6-10 пилотных проектов по приватизации угольных шахт.

Эксперты ЕС, которые работали в Украине, пришли к выводу, что до 2015 года в стране не должно остаться ни одной шахты в государственной собственности. Тогда до 2020 года объем добычи угля в Украине вырастет по разным оценкам от 14 до 35%.

По оценкам ЕС, коммерческие запасы угля в Украине составляют 37,6 млрд. тонн, в том числе 19,7 млрд. тонн газовой группы.