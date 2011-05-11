Цена нефти растет из-за ситуации на Миссисипи

На торгах в среду, 11 мая, цены на нефть растут на фоне опасений о возможных перебоях с поставками топлива на мировой рынок вследствие разлива реки Миссисипи.

Так, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысились на 0,14 доллара, или на 0,13% - до 104,02 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,12 доллара, или на 1,10% - до 117,75 доллара за баррель.

Уровень воды в одной из крупнейших рек США Миссисипи в ближайшие дни может стать одним из рекордных за все время измерений, из региона эвакуируют тысячи людей. Также на настроения инвесторов влияют данные из Китая, согласно которым годовые темпы роста потребительских цен в стране в апреле составили 5,3%, что на 0,1 процентного пункта выше прогнозов аналитиков, передает Bloomberg.