КМУ сегодня рассмотрит вопрос о передаче ФГИУ госпакетов энергокомпаний, выставляемых на приватизацию

11 мая на заседании правительства будет рассмотрен вопрос о передаче Фонду государственного имущества Украины государственных пакетов акций энергогенерирующих и энергопоставляющих предприятий, которые до сих пор находились в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом говорится в повестке дня заседания Кабинета министров.

Речь идет двух тепловых генерациях и девяти облэнерго, которые правительство планирует приватизировать в 2011 году. Напомним, что Кабинет министров (распоряжением №310 от 11 апреля с.г.) решил продать 25% «Днепрэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепроблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», , 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

Старший экономист Международного центра политических исследований Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН считает, что принципиальное решение о приватизации энергетики было принято еще в 1990-х. «Сейчас речь идет о возобновлении начатого тогда процесса, потому что за последние 10 лет еще раз можно было убедиться, что по большинству финансово-экономическим показателей госпредприятия показали худшие результаты, чем частные», - отмечает он.

По мнению И.ГАЗИЗУЛЛИНА, для улучшения ситуации в электроэнергетической отрасли правительство должно продолжить выполнение директив Договора о Европейском энергетическом сообществе, к которому Украина присоединилась в феврале 2011 года. «Адаптация европейского законодательства будет выгодна и бизнесу, и потребителям», - считает он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 11 апреля т.г. № 310-р утвердил перечень энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний, государственные пакеты акций которых подлежат приватизации в текущем году.

В соответствии с текстом распоряжения, в этом году на продажу планируется выставить 25% госпакета акций ОАО «Днепроэнерго» и 45,1% ОАО «Захидэнерго», а также ряд госпакетов облэнерго. Эксперты считают, что в результате приватизации этих активов можно будет выручить до 1 млрд. долл.

