Кабмин отложил рассмотрение госпрограммы приватизации

Кабинет министров Украины решил снять с повестки дня своего сегодняшнего заседания рассмотрение законопроекта «О Государственной программе приватизации».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО.

«Вопрос не рассматривался, он снят с повестки дня», - сказал глава ФГИУ, не уточнив подробности причин такого решения.

Напомним, в повестке дня заседания Кабинета министров сказано, что 11 мая на заседании будет рассмотрен вопрос о передаче Фонду государственного имущества Украины государственных пакетов акций энергогенерирующих и энергопоставляющих предприятий, которые до сих пор находились в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Речь идет двух тепловых генерациях и девяти облэнерго, которые правительство планирует приватизировать в 2011 году. Напомним, что Кабинет министров (распоряжением №310 от 11 апреля с.г.) решил продать 25% «Днепрэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепроблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», , 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».