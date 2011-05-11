Компания ebmpapst представит новинки вентиляторного оборудования на выставке «Аква-Терм 2011» в Киеве

Компания ebm-papst (Германия) представит свой стенд в рамках международной выставки «Аква-Терм 2011», которая состоится 16-19 мая 2011 года, в Международном выставочном центре г. Киева. В этом году главный акцент в экспозиции ebm-papst будет сделан на энергосберегающие технологии, сообщили УНИАН в компании.

Компания еbm-papst намерена представить новинки оборудования ebmpapst (в частности вентиляторы AC/EC RadiCal, HyBlade и другие), в русле экологической и энергоэффективной философии компании - GreenTech.

В дни выставки на стенде, в частности, пройдут сравнительные демонстрации вентиляторов старого и нового поколения, встречи и переговоры с партнерами и клиентами. Кроме специалистов компании «эбм-папст Украина», которые будут предоставлять данные о современных ЕС-технологиях ebm-papst и особенностях их применения.

Справка УНИАН. Группа компаний еbm-papst - ведущий мировой производитель вентиляторов и двигателей, разработчик эффективных энергосберегающих продуктов, в первую очередь – ЕС-технологии. Компания является самым крупным поставщиком комплектующих для 85% мировых производителей котлов с использованием вентиляторов, а также для 90% производителей конденсаторных котлов.

В 2010/11 финансовом году предприятие достигло оборота 1,2 миллиарда евро. Ebm-papst производит свою продукцию на 18 производственных площадках (в Германии, Китае, США и т.д.), а также имеет 57 отделов продаж по всему миру.

Филиал компании в Украине (ООО «ЭБМ-ПАПСТ Украина») работает с 2003 года в г.Киеве, осуществляет продажи и техническую поддержку продуктов торговой марки ebmpapst.