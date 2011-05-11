Россия с 1 июня может увеличить пошлину на экспорт нефти

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 июня может вырасти до 463-466,5 долл. за тонну, льготная пошлина может составить 218-220 долл. за тонну, на светлые нефтепродукты - 310-312,5 долл., на темные - 216-218 долл. за тонну.

Об этом сообщил журналистам начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр САКОВИЧ, передает РИА Новости.

«С 15 апреля по 10 мая средняя цена мониторинга составила 117,38 доллара за баррель. Если в оставшиеся дни цена будет в диапазоне 112-116 доллара, то за весь период мониторинга цена составит 116,43-117,14 доллара за баррель», - сообщил А.САКОВИЧ.

Если дополнительное повышение экспортной пошлины на бензин, введенное в начале мая, сохранится, то соответственно пошлина на бензин составит 418-420 долларов за тонну, а в случае отмены повышения эта пошлина будет равна пошлине на светлые нефтепродукты.

Напомним, экспортная пошлина на российскую нефть с 1 мая увеличилась на 30 долларов (7%) - до 453,7 доллара за тонну с 423,7 доллара; льготная пошлина на нефть Восточной Сибири и Северного Каспия - до 211,7 доллара за тонну со 191 доллара.