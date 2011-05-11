Кабмин передал ФГИУ госпакеты 11 энергокомпаний для приватизации

Кабинет министров Украины решил передать от НАК «Энергетическая компания Украины» Фонду государственного имущества государственные пакеты акций 2-х энергогенерирующих и 9-и энергоснабжающих компаний, которые планируется реализовать в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО со ссылкой на решение, принятое на заседании правительства в среду.

«Да, решение принято. Это техническая процедура», - сказал министр.

Напомним, что после осуществления фактической передачи госпакетов Фонд госимущества планирует утвердить пообъектный план-график приватизации энергокомпаний. ФГИУ рассчитывает, что первый конкурс состоится в июне-июле.

Напомним, что Кабинет министров (распоряжением №310 от 11 апреля т.г.) решил продать 25% «Днепрэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепроблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», , 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 11 апреля т.г. № 310-р утвердил перечень энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний, государственные пакеты акций которых подлежат приватизации в текущем году.

В соответствии с текстом распоряжения, в этом году на продажу планируется выставить 25% госпакета акций ОАО «Днепроэнерго» и 45,1% ОАО «Захидэнерго», а также ряд госпакетов облэнерго. Эксперты считают, что в результате приватизации этих активов можно будет выручить до 1 млрд. долл.