Госпакет «Черкассыоблэнерго», скорее всего, будет выставлен на бирже - Рябченко

Планируемый к приватизации госпакет акций ОАО «Черкассыоблэнерго», скорее всего, будет выставлен на продажу на бирже.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, требования о выставлении на бирже содержатся в договоренностях, достигнутых между «УкрЭСКО» с Министерством финансов Украины.

Кроме того, председатель ФГИУ сказал, что «до того, как эти пакеты будут нашими, нам нужно провести с ЕБРР переговоры, как они видят эту ситуацию, чтобы их интерес не пострадал».

При этом А.РЯБЧЕНКО отметил, что проведенная Европейским банком реконструкции и развития ЕБРР оценка планируемого к продаже пакета акций «Черкассыоблэнерго» является завышенной, в частности превышает стоимость акций этого облэнерго на фондовом рынке.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим решением от 11 апреля т.г. (распоряжение № 310-р) решил выставить на продажу 21-процентный государственный пакет акций ОАО «Черкассыоблэнерго». При этом в правительственном решении отмечалось, что госпакет в размере 21% уставного капитала ОАО "Черкассыоблэнерго" продается вместе с 25-проецнтным пакетом акций, принадлежащим ЗАО "УкрЭСКО", по согласованию с ЗАО "УкрЭСКО".

Справка УНИАН. ОАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области. Компания поставляет электроэнергию 595 985 физическим и 14 415 юридическим абонентам (771 – промышленным, 12 464 – непромышленным).

Государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляется через НАК «Энергетическая компания Украины», опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%). В 1999 году 25% акций ОАО "Черкассыоблэнерго" были переданы государственной украинской энергосберегающей сервисной компании "УкрЭСКО" в виде залога под кредит ЕБРР в размере 30 млн. долл., предоставленного Украине для внедрения на предприятиях энергосберегающих технологий.

14,53% акций компании принадлежат Grayham Investments Limited (Британские Виргинские острова), 10,78% – Orlenia Holdings Limited (Кипр).

2010 год компания закончила с чистой прибылью 50,756 млн. грн., увеличив чистый доход на 29,94% по сравнению с 2009 годом до 1 млрд. 61,025 млн. грн.