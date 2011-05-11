«Газ Украины» призывает предприятия ТКЭ ускорить расчеты за газ

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» обращается к предприятиям коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) с требованием ускорить расчеты за природный газ, потребленный в течение отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 года).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что предприятия ТКЭ, накопившие задолженность за природный газ, должны в ближайшее время предоставить ДК «Газ Украины» гарантийные письма-графики погашения задолженности и баланс (структуру) задолженности за газ, утвержденные руководством местных органов власти. Это позволит определить источники погашения теплопроизводителями задолженности за потребленный природный газ.

В зависимости от фактического выполнения графиков погашения задолженности и в соответствии с положительным балансом задолженности за газ будет решаться вопрос относительно выделения предприятиям ТКЭ плановых объемов природного газа для производства горячей воды в межотопительный период.

Согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию на 10 мая 2011 года задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 года), составляет 5,9 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ – 57%.

Наибольшая задолженность (с 1 октября 2010 г.) накоплена предприятиями ТКЭ Донецкой (1,05 млрд. грн.), Днепропетровской (806 млн. грн.), Харьковской (793 млн. грн.), Луганской (343 млн. грн.), Одесской (290 млн. грн.), Запорожской (271 млн. грн.), Львовской (210 млн. грн.), Киевской (207 млн. грн.), Полтавской (189 млн. грн.), Житомирской (128 млн. грн.) областей, а также АР Крым (273 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. превышает 1,8 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 69%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 года природный газ у теплопроизводителей Закарпатья (31%), АР Крым (42%), Севастополя (43%), Донецкой (47%), Луганской (49%), Кировоградской (51%), Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Харьковской (по 54%) и Днепропетровской (55%) областей.

ДК «Газ Украины» постоянно обращается к руководству местных органов власти с просьбой обеспечить полные расчеты за потребленный предприятиями ТКЭ природный газ.

Также компания отмечает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины №2467-VI от 8 июля 2010 года «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета Министров Украины №1729 от 27 декабря 2001 года, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.