"Черкассыоблэнерго" признано лучшим налогоплательщиком области

ОАО "Черкассыоблэнерго" признано лучшим налогоплательщиком в Черкасской области по результатам работы в 2010 году.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области, также лучшими налогоплательщиками в Черкасской области признаны ЗАО "Золотоношский маслобойный завод"; ЗАО "Черкассытара".

Специальные отличия "За добросовестность" получили: ГП "Златодар", ООО "Ходак", Черкасский государственный технологический университет и ЗАО "Фрау Марта".

Победителями первого тура Всеукраинского рейтинга "Добросовестные налогоплательщики " в Черкасской области стали 5 номинантов в трех номинация. В частности, в номинации "Добросовестный налогоплательщик в сфере культуры и науки" стал Черкасский академический областной украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко; в номинации "Добросовестный налогоплательщик в сфере промышленности" в разделе "крупные предприятия" стало ЗАО "Золотоношский маслобойный завод", в разделе "средние предприятия" - ЗАО "Черкассытара", в номинации "Добросовестный налогоплательщик в сфере торговли и услуг" ОАО "Черкассыоблэнерго" стало лучшим в разделе "крупные предприятия", в разделе "средние предприятия" - ОКП "Гостиничный комплекс "Днепр".

Эти 5 предприятий будут представлять регион на уровне всей страны во время второго тура Всеукраинского рейтинга "Добросовестные налогоплательщики".