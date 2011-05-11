Метпредприятия Украины в апреле снизили потребление природного газа на 50 млн. куб. м

В апреле 2011 г. металлургические предприятия Украины сократили потребление природного газа относительно марта т.г. на 50 млн. кубометров или на 10,1% % – до 447 млн. кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Среднесуточное потребление природного газа металлургической отраслью в апреле составило 14,9 млн. кубометров против 16 млн. кубометров в марте.

Среднесуточное потребление газа за январь-апрель т. г. увеличилось относительно аналогичного периода 2010 г. на 0,9 млн. кубометров – до 16,2 млн. кубометров.