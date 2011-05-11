«Энергоатом» рассчитывает в октябре начать согласование с ЕБРР условий кредитования

НАЭК «Энергоатом» рассчитывает в октябре начать согласование с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Агентством Европейского Союза по атомной энергетике Euroatom условий привлечения кредита в размере около 800 млн. евро на выполнение комплексной программы повышения безопасности украинских атомных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора обособленного подразделения «Энергоатома» «Атомпроектинжиниринг» Геннадий САЗОНОВ.

По его словам, к переговорам стороны приступят лишь после завершения проведения экологической оценки проекта программы, которую в настоящее время по заказу НАЭК проводит международная компания Poyry.

"Сами переговоры по условиям кредитного соглашения начнутся после того, как мы им сдадим отчет об оценке. То есть это октябрь-ноябрь", - сказал Г. САЗОНОВ.

Напомним, для выполнения экологической оценки «Энергоатом» ранее провел конкурс по выбору независимого консультанта, по результатам которого в конце марта подписал соответствующий контракт с международной компанией Poyry.

Услуги консультанта финансируются за счет предоставленного «Энергоатому» гранта от ЕБРР.

Г. САЗОНОВ напомнил, что ранее украинская сторона разработала два проекта технико-экономического обоснования реализации комплексной программы повышения безопасности АЭС, один из которых был направлен в конце января ЕБРР и Euroatom для изучения и возможности принятия решения о предоставлении кредитных средств.

Заместитель генерального директора сообщил, что согласно ТЭО, предварительная стоимость реализации программы составляет около 1,2 млрд. евро, из которых 30%, или около 400 млн. евро, "Энергоатом" планирует профинансировать за счет собственных средств, а остальные 70%, или около 800 млн. евро, привлечь в качестве кредита у ЕБРР и Euroatom.

Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года руководство НАЭК заявляло о планах привлечь свыше 1 млрд. евро у ЕБРР и Euroatom на реализацию программы повышения безопасности АЭС.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.