«Укрэнерго» выставит на июньский аукцион 2,5 ГВт сечения

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» выставит на аукцион по экспорту электроэнергии в июне т.г. доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 2,465 тыс. МВт.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Согласно сообщению, на майский аукцион будет выставлено 19 лотов по четырем межгосударственным направлениям.

На торги будет выставлен доступ к 550 МВт украинско-молдавского сечения, 750 МВт сечения «ОЭС Украины – ОЭС Беларуси». Также на аукцион выставлено 950 МВт сечения по направлению в Российскую Федерацию и 215 МВт сечения для экспорта в Польшу.

Проведение аукциона запланировано на 16 мая т.г.

Как сообщал УНИАН, ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», входящие в структуру холдинга ДТЭК, приобрели на аукционе НЭК «Укрэнерго» 350 МВт мощности сечения по направлениям в Беларусь и Молдову для экспорта в мае.