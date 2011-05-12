Топливные стержни первого блока "Фукусима-1" расплавились, топливо - внутри реактора

Топливные стержни на первом реакторе аварийной японской АЭС "Фукусима-1" полностью оказались вне охлаждающей жидкости и, скорее всего, расплавились, сообщает в четверг агентство Киодо со ссылкой на компанию-оператор TEPCO. Благодаря наличию воды на дне резервуара, стержни в настоящее время охлаждаются. Обычный уровень воды в резервуаре составляет пять метров, длина стержней - четыре метра. Ранее специалисты полагали, что уровень воды в резервуаре выше. Температура внутри реактора в настоящее время составляет от 100 до 120 градусов, что является достаточно низким показателем, отмечает Киодо. "Охлаждение стержней возможно", - заявляет TEPCO.

После разрушительного землетрясения в Японии 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1"была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах. Японское агентство по ядерной и промышленной безопасности (NISA) объявило 12 апреля о присвоении седьмого уровня опасности аварии на "Фукусима-1", хотя до того дня на аварийной АЭС был установлен пятый уровень опасности. Максимальный уровень ядерной опасности до этого устанавливался лишь однажды - во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. TEPCO в середине апреле заявила, что ожидает стабилизации ситуации на аварийных энергоблоках АЭС в течение примерно шести-девяти месяцев, а существенного снижения уровня радиации в районе станции - в течение трех месяцев, пишет РИА Новости.