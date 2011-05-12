Нефть резко подешевела после неожиданного роста запасов в США

Котировки фьючерсов на бензин в среду упали, потянув за собой вниз цены на нефть после неожиданного роста запасов в США, ПРАЙМ-ТАСС.

Котировки июньских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) упали на 25,69 цента, или на 7,6%, до 3,1228 доллара за галлон. Это самое значительное падение в процентном выражении с февраля 2009 года.

По итогам торгов на NYMEX котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 5,67 доллара, или на 5,5%, до 98,21 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE упали в цене на 5,06 доллара, или на 4,3%, до 112,57 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 10,29 цента, или на 3,4%, до 2,8983 доллара за галлон.

Фьючерсы на бензин начали день, торгуясь с понижением, и их падение продолжилось после того, как Министерство энергетики США сообщило о неожиданном росте запасов в США, просигнализировав о снижающемся спросе. Запасы бензина выросли на прошлой неделе на 1,3 млн. баррелей, что стало первым ростом с февраля.

Падение котировок фьючерсов на бензин вызвало редкую пятиминутную приостановку торгов энергоносителей сразу после 16.00 по Гринвичу, после того, как разрешённый предел колебаний цен на бирже в течение дня достиг 25 центов. После возобновления торгов этот предел был повышен до 50 центов. Пределы колебаний котировок фьючерсов на нефть и фьючерсов на топочный мазут были увеличены в два раза, до 20 долларов и 50 центов соответственно.

Все контакты вернулись к своим прежним пределам в 22.00 по Гринвичу. Для фьючерсов, торгующихся на ICE, нет разрешенных пределов колебаний цен, и торги на ICE не были приостановлены, сказал представитель.

Торги энергоносителей на NYMEX в последний раз были приостановлены 22 сентября 2008 года ввиду роста цен на сырую нефть.

Хотя отчет Министерства энергетики вызвал снижение цен на бензин, это снижение набрало значительные обороты в ходе дня. Участники рынка сказали, что трейдеры фиксировали прибыль после резкого роста бензина во вторник, что усилило падение цен.

Согласно данным Министерства, запасы нефти выросли на 3,8 млн. баррелей на прошлой неделе, превысив прогноз аналитиков. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 843 000 баррелей.

Эти данные указывают на то, что спрос на нефть и бензин падает в преддверии сезона летних отпусков. Спрос на бензин, по данным Министерства, упал на 117 000 баррелей на прошлой неделе.

Аналитики ожидали роста запасов нефти на 1,2 млн. баррелей, сокращения запасов бензина на 700 000 баррелей. Запасы дистиллятов, согласно прогнозу, должны были остаться без изменений.