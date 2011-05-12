Польская PGNIG в первом квартале увеличила прибыль на 3%

Варшава. Крупнейшая нефтегазовая компания Польши PGNIG в первом квартале текущего года по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года увеличила чистую прибыль на 3% - до 380 млн. долл. (1 долл. = 2,7 злот.), передает корреспондент УНИАН.

Как сообщила сегодня компания, ее доходы выросли на 6% - до 2,6 млрд. долл.

«Улучшение финансовых показателей компаний группы PGNiG обусловлено, в первую очередь, очень хорошим результатом сегмента добычи, которому помогла высокая цена на нефть на мировых рынках и рост спроса на услуги сервисных компаний", - отметили в PGNiG.

90% дохода первого квартала составили поступления от продажи газа.

За первые три месяца года PGNiG продала 4,8 млрд. кубометров газа, около 1,1 млрд. из которых добыла самостоятельно, а 3,3 млрд. импортировала (остальные объемы из запасов – УНИАН).

Компания также добыла около 130 тыс. тонн нефти, которую практически всю продала за первый квартал по цене 780 долларов за тонну (по текущему курсу).

PGNiG сообщила о сокращении долга компании на конец марта до около 500 млн. долларов с 800 млн. на начало 2011 года.

Справка УНИАН. В 2010 году PGNiG увеличила доход на 10% до почти 8 млрд. долларов (по текущему курсу), сократив чистую прибыль на 1% до 900 млн. долларов.

Капитализация компании, 72,5% которой принадлежат польскому государству, на 12 мая т.г. составляет 8,5 млрд. долларов.