Президент уволил Куринько и Малую
13:02, 12 мая 2011Энергетика
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Николая КУРИНЬКО и Марию МАЛУЮ с должностей заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов.
Соответствующие указы Президента (№№ 562/2011 и 563/2011 от 11 мая) обнародованы на сайте главы государства.
Согласно документу, Н.КУРИНЬКО уволен в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.
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