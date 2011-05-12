Президент уволил Куринько и Малую

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Николая КУРИНЬКО и Марию МАЛУЮ с должностей заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов.

Соответствующие указы Президента (№№ 562/2011 и 563/2011 от 11 мая) обнародованы на сайте главы государства.

Согласно документу, Н.КУРИНЬКО уволен в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.