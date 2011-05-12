АМКУ обязал «Укрэнерго» отменить закупку электрических изоляторов

Постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок обязала Западную электроэнергетическую систему ГП НЭК «Укрэнерго» отменить процедуру закупки за государственные средства электрических изоляторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что основанием для такого решения комитета стало нарушение порядка проведения Западной электроэнергетической системой ГП НЭК «Укрэнерго» процедуры государственных закупок, которое заключалось в допущении заказчиком к оценке предложений участников, не отвечавших требованиям документации конкурсных торгов.

Справка УНИАН. ГП НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемы Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.