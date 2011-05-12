Второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети
13:46, 12 мая 2011Энергетика
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Сегодня в 9 часов 28 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС был подключен к энергосети.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».
Согласно сообщению, по состоянию на 10:30 нагрузка на блоке 445 МВт.
Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.
Как сообщал УНИАН, 11 мая в 15:25 энергоблок №2 Запорожской АЭС был отключен от энергосети из-за срабатывания электрической защиты.
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