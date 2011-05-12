«Энергоатом» за 4 месяца увеличил производство электроэнергии на 2,8%

По оперативным данным, энергогенерирующие мощности, находящиеся в управлении НАЭК «Энергоатом», в январе-апреле т.г. увеличили выработку электроэнергии на 2,8%, или 828,6 млн. кВт/ч, по сравнению январем-апрелем 2010 года – до 30,495 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, АЭС компании в апреле т.г. увеличили выработку электроэнергии на 3,46% по сравнению с апрелем 2010 г. – до 7,058 млрд. кВт/ч.

В частности, за 4 месяца т.г. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) увеличила выработку электроэнергии на 14,85% – до 5,752 млрд. кВт/ч, Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 5,8% – до 14,572 млрд. кВт/ч.

В то же время Ривненская АЭС (РАЭС) в январе-апреле т.г. сократила выработку – на 8%, до 4,812 млрд. кВт/ч, Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС – на 5,4%, до 5,276 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе-апреле т.г. выросла на 7,2% – до 78.7 млн. кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшего в управление компании в 2009 году, в январе-апреле т.г. выработано 2,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что почти в 2,5 раза больше, чем в январе-апреле прошлого года.

По оперативным данным, за 4 месяца т.г. «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» электроэнергии на сумму 6,1 млрд. грн., за апрель – на 1,5 млрд. грн.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в январе-апреле т.г. составила 46,1%, в апреле – 48,1%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-апреле т.г. составил 76,4% против 74,3% в январе прошлого года. При этом, по итогам 4 месяцев т.г. наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 99,9%, наименьший – на РАЭС – 59%.

В январе-апреле 2011 г. зафиксировано 5 учетных нарушений в работе АЭС против 6 нарушений по итогам аналогичного периода 2010 года.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» прогнозирует, что в 2011 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 83,4 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2010 году «Энергоатом» увеличил выработку электроэнергии на 7,2%, или 6,204 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 89,36 млрд. кВт/ч.