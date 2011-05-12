ЕБРР готов предоставить Украине 1 млрд. долл. на модернизацию ГТС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить Украине кредит на 5 лет под реализацию проекта модернизации газотранспортной системы.

Об этом с интервью газете «День» заявил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

По его словам, с 2009 года стоимость проекта комплексной модернизации ГТС возросла с 1,5-2 млрд. долл. до 3-5 млрд. долл., из которых 1 млрд. долл. может быть предоставлен банком. По мнению А.КУУСВЕКА, первоочередным проектом в рамках программы модернизации ГТС может стать модернизация и реконструкция газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

При этом он отметил, что одним из основных условий выделения денег будет являться дальнейшее реформирование нефтегазового сектора, в частотности, путем проведения реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» с разделением функций добычи, транзита, покупки и продажи газа.

«Должны появиться отдельные компании по добыче, транзиту, продаже и покупке газа с понятным менеджментом, прозрачной структурой управления и финансов. Они должны стать прибыльными если не сразу, то в будущем», – отметил А.КУУСВЕК.

При этом директор ЕБРР в Украине не исключил финансовое участие банка в проекте модернизации ГТС даже в случае создания соответствующего консорциума с участием российского «Газпрома».

«Не исключено. Но все будет зависеть от структуры, у кого будет контрольный пакет, будет ли ЕС в числе участников и т.д.», – сказал А.КУУСВЕК, отметив при этом, что последний визит в Украину премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА не дал определенного ответа по поводу такого формата сотрудничества.

А.КУУСВЕК также не исключил, что одним из возможных источников финансирования проекта может стать выход «Нафтогаза Украины» на IPO. «Это вписывается в план необходимых реформ в энергетическом секторе. Кроме того, привлеченные финансы действительно можно использовать на обновление нефтегазовых сетей», – отметил банкир.

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, ЕБРР заявили о готовности предоставить Украине 1,7 млрд. долл. кредита на закупку газа и газовые реформы. ЕБРР, в частности, заявлял о готовности выделить 300 млн. долл. для пополнения оборотного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на закупку газа для закачки в подземные хранилища, а также 450 млн. долл. для финансирования инвестиционных программ по реабилитации существующей системы транзита газа.

В конце апреля т.г. на встрече с членом Еврокомиссии по вопросам развития Андрисом ПИБАЛГСОМ первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что первый этап проекта модернизации украинской ГТС начнется уже летом текущего года.

В целом Минэнергоугля намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года. В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Ранее ожидалось, что в середине 2011 года международные банки предоставят Украине первый транш в размере 308 млн. долл. на модернизацию магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.