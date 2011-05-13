Нефть дешевеет из-за опасений замедления роста мировой экономики

Цены на нефть на мировых торгах в пятницу, 13 мая, падают на фоне опасений, что рост мировой экономики замедлится из-за высоких цен на сырье.

Так, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,5 доллара, или на 0,51% - до 98,47 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,08 доллара, или на 0,07% - до 112,9 доллара за баррель.

Международное энергетическое агентство _штаб-квартира в Париже) в своем отчете снизило оценку по потреблению топлива в мире на 190 тысяч баррелей в день, или на 0,2%. Спрос будет расти на 1,3 миллиона баррелей в день, или 1,5%, передает Bloomberg.