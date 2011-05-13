За неделю розничные цены на нефтепродукты увеличились в среднем на 0,3%

С 6 по 13 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,1-0,5% (в среднем на 0,3%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 6 по 13 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,3% - с 9,42 грн./литр до 9,45 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,3% - с 9,82 грн./литр до 9,85 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,5% - с 10,17 грн./литр до 10,22 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 0,1% - с 9,81 грн./литр до 9,82 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.