«Укргазвыдобування» намерена инвестировать 1,7 млрд. грн. в модернизацию Шебелинского ГПЗ

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», намерена инвестировать 1,7 млрд. грн. в строительство установки изомеризации и установки гидроочистки дизтоплива на Шебелинском газоперерабатывающем заводе (Харьковская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что одной из приоритетных задач ДК «Укргазвыдобування» является проведение модернизации Шебелинского ГПЗ, которая позволит довести качество топлива до европейских стандартов.

В настоящее время компания осуществляет поиск источников финансирования проекта. В условиях сверхвысокого налогового давления все оборотные средства ДК «Укргазвыдобування» направляет на выплату заработных плат и добычу углеводородов.

Также в компании отмечают, что в апреле 2011 года переработка сырья на Шебелинском ГПЗ увеличилась до 63,5 тыс. тонн, что на 800 тонн (1,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле производство светлых нефтепродуктов составило 53,8 тыс. тонн, из них автомобильных бензинов – 37,1 тыс. тонн, дизтоплива – 15,8 тыс. тонн. Всего с начала года переработка на ГПЗ составила 223 тыс. тонн при глубине переработки 86%.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом "Нафтогаз".

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодня составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.