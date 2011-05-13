Соболев: принятые 12 мая два закона фактически приведут к банкротству «Нафтогаза»

Премьер-министр оппозиционного правительства, заместитель председателя фракции "БЮТ-Батьківщина" Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что Верховная Рада Украины 12 мая приняла два закона, которые фактически ведут к банкротству НАК «Нафтогаз Украины». Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

С.СОБОЛЕВ напомнил, что вчера парламент принял два закона, касающиеся списания задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию крупными энергокомпаниями перед НАК «Нафтогаз Украины».

Он отметил, что, в частности, предусматривается списать 26 млрд. грн. долгов частных компаний, облгазов и облэнерго перед госбюджетом и «Нафтогазом».

«Если Президент подпишет данные законы, то это будет списание долга не только перед государственным бюджетом, а это станет фактическим доведением до банкротства НАК «Нафтогаз», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" относительно вопросов налогообложения природного газа и электрической энергии.

Целью принятия закона является улучшение финансового положения предприятий, производящих, транспортирующих и поставляющих тепловую и электроэнергию, независимо от формы собственности; субъектов ведения хозяйства, осуществляющих деятельность, связанную со снабжением природного газа и электрической энергии по регулируемому тарифу; Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и ее дочерних компаний ДК "Газ Украины", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ДАО "Черноморнефтегаз"

Законом предусматривается списание задолженности указанных предприятий перед бюджетом по налогам и сборам, которые возникли по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Кроме того, установлены предупреждения значительных дополнительных налоговых начислений, которые возникнут в результате реализации положений, предусмотренных в проекте Закона "Некоторые вопросы списания задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию"

Законом предлагается списать задолженность перед бюджетом предприятий, принимавших участие в списании задолженности в соответствии с законопроектом "О некоторых вопросах задолженности за ппотребленный природный газ и электрическую энергию" на общую сумму свыше 24 млрд. грн.

Кроме того, 12 мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию".

Целью принятия законопроекта является решение проблемы долгов, обеспечение условий для повышения уровня текущих расчетов за потребленный природный газ и электрическую энергию и создание условий для улучшения финансово-экономического состояния, в частности, предприятий, производящих, транспортирующих и поставляющиъ тепловую и электрическую энергию, независимо от формы собственности; субъектов ведения хозяйства, осуществляющих деятельность, связанную со снабжением природного газа и электрической энергии по регулируемому тарифу; Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", ДК "Газ Украины", ДК "Укргазвидобування", ДК "Укртрансгаз", ДАО "Черноморнефтегаз".

Задачей законопроекту является улучшение платежного баланса указанных предприятий путем списания их задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию, которая возникла по состоянию на 1 января 2010 года, и начисленных пени и штрафных санкций по задолженности за природный газ по состоянию на 1 января 2011 года.