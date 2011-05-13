«Надра Украины» завершили І квартал с прибылью 4 тыс. грн.

НАК «Надра Украины» завершила январь-март 2011 года с чистой прибылью 4 тыс. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток составил 10,877 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте НАК "Надра Украины" сократила чистый доход на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 7,573 млн. грн., а также сократила валовой доход (выручку) от реализации на 29,9% – до 10,280 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год НАК «Надра Украины» завершила с чистой прибылью 5,012 млн. грн., тогда как за 2009 год чистый убыток составил 34,999 млн. грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.