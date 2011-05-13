Янукович поручил внести в ВР проект закона о регулировании ядерной и радиационной безопасности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров внести в месячный срок на рассмотрение Верховной Рады проект закона об органе государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности.

Об этом говорится в указе главы государства «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 апреля 2011 года "О повышении безопасности эксплуатации атомных электростанций Украины", размещенном на официальном сайте Президента.

Указом Президент вводит в действие решение СНБО, согласно которому признается необходимым проведением углубленной внеочередной оценки состояния безопасности энергоблоков атомных электростанций Украины, включая проверку их сейсмостойкости.

В соответствии с решением СНБО, Кабмин также должен утвердить в трехмесячный срок обновленную Энергетическую стратегию Украины на период до 2030 года с учетом новых вызовов и угроз энергетической безопасности государства; Комплексную программу модернизации и повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций Украины на 2011 - 2017 годы; план мероприятий по созданию Единой автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в Украине с определением источников их финансирования; план мероприятий по обеспечению открытости и доступности информации, связанной с использованием ядерной энергии, а также повышения уровня культуры безопасности в атомной энергетике.

Правительство до 15 декабря 2011 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады проект Кодекса о защите населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций; обеспечить с учетом рекомендаций Международного агентства по атомной энергии пересмотр нормативно-правовых актов по радиационной безопасности, в частности, в части определения порядка осуществления безотлагательных мероприятий в случае возникновения радиационных аварий и проведения йодной профилактики населения Украины.

Кабмин должен принять при участии Национальной академии наук Украины меры по модернизации национальной системы сейсмических наблюдений; принять меры относительно обеспечения унифицированного подхода к определению размеров и границ зон наблюдения атомных электростанций; утвердить план мероприятий по проведению просветительской работы с населением, проживающим в зонах наблюдения атомных электростанций; обеспечить население, проживающее в зонах наблюдение атомных электростанций, средствами индивидуальной защиты человека.