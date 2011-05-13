Лисичанский НПЗ в январе-апреле сократил переработку на 11,7%

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (ЧАО «ЛИНИК», г. Лисичанск, Луганская обл.), по оперативным данным, в январе-апреле сократил переработку нефтяного сырья на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 1 млн. 636 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Поставки нефтяного сырья в январе-апреле на Лисичанский НПЗ сократились на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 1 млн. 640,4 тыс. тонн.

В январе-апреле Лисичанский НПЗ сократил производство бензина на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 493,9 тыс. тонн, дизельного топлива – увеличил на 3,9% – до 492,7 тыс. тонн, мазута – сократил на 8,1% – до 490 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Лисичанский НПЗ сократил переработку нефтяного сырья на 2,8% по сравнению с 2009 годом - до 4 млн. 813,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.