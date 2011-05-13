Кабмин утвердил финплан «Укрэнерго» c прибылью 0,78 млрд. грн.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план оператора национальной энергосистемы ГП «Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на распоряжение правительства №388-р от 11 мая.

Финпланом НЭК «Укрэнерго», в частности, предусмотрена чистая прибыль по итогам 2011 года в размере 784,7 млн. грн.

Компания в 2011 году планирует перечислить 133,258 млн. грн. чистой прибыли в виде дивидендов в Государственный бюджет, остальные 651,45 млн. грн. планируется направить на реализацию ряда инфраструктурных проектов. В частности, на мероприятия, связанные со строительством ЛЭП 750 кВ «Ривненская АЭС – подстанция (ПС) «Киевская» с расширением ПС 750 кВ «Киевская» и мероприятиями по воздушной линии (ВЛ) 750 кВ, расширение и реконструкцию ПС 330/110/10 кВ «Северная» (Киев), реконструкцию ПС 330 кВ «Усатово» с реконструкцией открытых распределительных устройств 110 кВ и другие проекты.

Кроме этого, "Укрэнерго" планирует в 2011 году освоить 285,807 млн. грн. кредитных средств, привлеченных у международных финансовых институтов для реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ «РАЭС- ПС «Киевская» (150 млн. грн.), ВЛ 330 кВ «Днестровская ГАЭС – ПС «Бар» с реконструкцией ПС «Бар».

Еще 50,048 млн. грн. компания планирует получить из Госбюджета на проект модернизации ПС «Северная»

Сумма обязательных налоговых отчислений «Укрэнерго» в 2011 году утверждена на уровне 607,9 млн. грн., в том числе налог на прибыль - 93,016 млн. грн, отчисление части прибыли – 133,258 млн. грн., налог на добавленную стоимость – 259 млн. грн. Отчисления в государственные целевые фонды установлены на уровне 307,082 млн. грн.

Финансовый план «Укрэнерго» разрабатывался с учетом среднегодового тарифа на передачу электроэнергии на 2011 год на уровне 2,088 коп. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укрэнерго» увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 13,5%, или на 288,964 млн. грн., по сравнению с 2009 годом, – до 2 млрд. 431,517 млн. грн. (без НДС).

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.