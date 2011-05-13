Увеличение НДПИ не повлияет на цены на газ для Украины – Язев

Москва. Увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не повлияет на цены на газ для Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель председателя Государственной Думы РФ, Президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Это никак не повлияет на внешние цены. Цена для иностранных потребителей определяет не Россия, а соответствующая формула цены и внешний контракт», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, увеличение НДПИ – это усиление давления со стороны государства на производителя газа.

«Внутри России повысить цены на газ им не дадут, а вне страны действуют формулы и им не наплевать на наши НДПИ», - добавил он.

Напомним, 5 мая российская газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство РФ, отменившее ряд налоговых льгот для нефтяников, может переключить свое внимание на «Газпром». Минфин предлагает повысить НДПИ на газ и вернуться к уплате всех таможенных пошлин при его экспорте. В результате министерство рассчитывает обеспечить поступление в бюджет дополнительных 150 млрд. рублей в год. Защитить весь ТЭК пытается профильный вице-премьер Игорь СЕЧИН, но и он согласен, что пошлины стоит вернуть.

Таким образом, главным пострадавшим может оказаться Украина, цена газа для которой вырастет на 30%.

Беспошлинно российский газ сейчас поставляется в Белоруссию, поскольку она член Таможенного союза, в Украину по соглашению от апреля 2010 года (действует до 2019 года), в Турцию по газопроводу Blue Stream. По мнению экспертов издания, говоря о возвращении пошлин, министр финансов РФ Алексей КУДРИН имеет в первую очередь Украину, с которой сейчас идут «непростые переговоры по ценам на газ».