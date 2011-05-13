Язев: глава «Нафтогаза» отказался выступать на конференции в Берлине

Москва. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН отказался выступать на конференции «Энергетический диалог Россия – ЕС: газовый аспект» в Берлине 19 мая.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель председателя Государственной Думы РФ, Президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Что касается украинской стороны – мы все приглашения переслали. Я вчера еще раз выверял повестку и обратил внимание, почему нет БАКУЛИНА, отказалась украинская сторона выступать», - сказал В.ЯЗЕВ. По его словам, украинская делегация будет в качестве слушателей.

«Я считал и считаю, что им нужно («Нафтогазу» - УНИАН) предоставлять трибуну и мы готовы это делать», - сказал он.

Он также подчеркнул, что это «топовая» конференция, где собираются эксперты высочайшего уровня в сфере ТЭК из разных стран. Будут участвовать политики и представители всех международных энергетических организаций. Россию будет представлять руководство «Газпрома», добавил он.

По его словам, одна из сессий будет посвящена третьему энергетическому пакету.

«Если мы не найдем четкого механизма регулирования всего, что связано с энергетикой – добычей, транспортировкой, распределением, ценообразованием, налогообложением этих видов деятельности, это может и приводит к конфликтам», - сказал он.

При этом В.ЯЗЕВ сообщил, что в начале июня в Киеве состоится встреча экспертов Российского газового общества и Украинской газовой ассоциации.

По информации организаторов, в числе основных тем, которые будут рассмотрены на конференции - перспективы международного энергетического сотрудничества, влияние энергетического регулирования на развитие европейского и российского газового рынка.