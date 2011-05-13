ДТЭК определила победителей тендера по продаже ЕСВ

Компания ДТЭК (г. Донецк) назвала победителей тендеров по продаже Единиц сокращения выбросов (ЕСВ) тепловыми электростанциями ООО «Востокэнерго» (ДТЭК).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, победителями определены Global Carbon B.V. (Нидерланды), OHANA LLP (Carbon Resource Management) (Великобритания), а также CF CARBON FUND II LIMITED (Великобритания).

Основанием для подведения итогов тендеров стало подтверждение независимым аккредитованным сертификационным органом Bureau Veritas объемов уменьшения Единиц сокращения выбросов диоксида углерода (СО2) тепловыми электростанциями, входящими в состав ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) за период 2006-2009 гг. Так, общее сокращение выбросов «Востокэнерго» составило 2 036 тыс. т эквивалента СО2. В том числе, Зуевская ТЭС сократила за этот период выбросы эквивалента двуокиси углерода на 97,297 тыс. т, Кураховская ТЭС – на 592,556 тыс. т, Луганская ТЭС – на 1 345,598 тыс. т.

Как сообщал УНИАН, соответствующий тендер ДТЭК объявила в марте 2010 года. На продажу были выставлены 96% ЕСВ, полученных в результате реконструкции Кураховской и Луганской станций, и 89,5% ЕСВ – Зуевской станции.

Ранее ДТЭК реализовала аналогичный проект на шахте «Комсомолец Донбасса» в Донецкой области. Участие предприятия в торговле ЕСВ стало возможно после замены 15,5 км трубопровода подземной дегазационной системы на трубы большего диаметра и ввода в эксплуатацию газо-утилизационного оборудования. Покупателем единиц сокращения выбросов выступил голландский банк ING Bank N.V., который приобрел на условиях предоплаты 300 000 ЕСВ и получил право преимущественной покупки дополнительных 200 000 ЕСВ.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).