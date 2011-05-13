Переговоры по пересмотру формулы цены на газ продолжатся на следующей неделе - Азаров

На следующей неделе продолжатся украино-российские переговоры по пересмотру формулы цены на газ. Как сообщает правительственный сайт, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью Reuters.

«Была достигнута договоренность о том, что рабочая группа в составе председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО приступит к согласованию наших позиций», - отметил премьер-министр. Он добавил, что на следующей неделе в Украину приедет А.МИЛЛЕР, и стороны продолжат переговоры о пересмотре формулы цены на газ.

Глава правительства подчеркнул, что, согласно газовому соглашению, которое подписала Юлия ТИМОШЕНКО, Украина получает газ дороже, чем Германия и Польша.

«Наши аргументы были услышаны и мы предложили свой подход, включающий в себя замену базовой цены, которая не соответствует никаким условиям ценообразования, а во-вторых, замену составляющих этой формулы. Мы предложили вместо газойля включить уголь», - сказал он.

Премьер-министр убежден, что в результате переговоров стороны договорятся о пересмотре формулы цены на газ. «Я не сомневаюсь, что мы договоримся о приемлемой для нас формулы», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, добавив, что дополнительным аргументом должно стать то, что Украина является одним из крупнейших покупателей российского газа и крупнейшим транзитером его в страны Европы.