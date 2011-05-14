В Японии полностью остановлена работа АЭС «Хамаока»
12:29, 14 мая 2011Энергетика
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Японская компания-оператор Chubu Electric Co. в субботу сообщила о полной остановке АЭС «Хамаока» в соответствии с просьбой правительства Японии, сообщает Газета.Ru со ссылкой на агентство Kyodo.
В субботу утром был остановлен последний действующий реактор на пятом энергоблоке.
Реакторы на первом, втором, третьем и четвертом энергоблоках «Хамаоки» были остановлены ранее.
В пятницу стало известно, что компания-оператор АЭС «Хамаока» приступила к установке контролирующих стержней на четвертый реактор АЭС, которые должны будут остановить ядерные реакции.
В начале мая премьер-министр Японии Наото КАН заявил, что компания Chubu Electric Power Co должна остановить работу на АЭС «Хамаока».
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