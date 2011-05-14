В Канаде под Ниагарским водопадом вырыт туннель длиной свыше 10 км

Крупнейшая в мире буровая машина завершила в Канаде работу по рытью туннеля длиной 10,2 километра под Ниагарским водопадом, сообщает РИА Новости.

Туннель в Онтарио в 1,5 раза длиннее туннеля под Ла-Маншем.

Бурение было начато в 2006 году в рамках крупнейшего в мире проекта по созданию источника возобновляемой энергии. Работы по оборудованию туннеля должны полностью завершиться в 2013 году.

Ожидается, что по туннелю пойдет вода на гидроэлектростанцию Сэра Адама Бека, что позволит ГЭС снабжать энергией 160 тысяч домов.

Ежесекундно ГЭС благодаря туннелю будет получать на 500 кубических метров воды больше, чем ранее.

"Это - важное достижение, мы продолжаем трансформировать и модернизировать электрическую систему Онтарио. Наши инвестиции продвигают экономику вперед и обеспечивают в будущем появление энергосистемы, которая бы служила не одному поколению жителей Онтарио", - заявил министр энергетики Онатрио Брэд ДУГИД.

Проект создал 400 рабочих мест и принес провинции около миллиарда долларов прибыли.