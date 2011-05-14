В Японии у побережья префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,7

На северо-востоке Японии в ночь на субботу произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7. Национальное метеорологическое агентство объявило угрозу цунами на побережье, однако спустя несколько минут сняло предупреждение, передает РИА Новости.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Работа транспорта не прерывалась.

Эпицентр подземных толчков располагался у побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 30 километров под морским дном. Сильные подземные толчки ощутили жители 17 из 47 префектур Японии, в том числе в Токио.

Из-за сильнейшего за последние десятилетия землетрясения в Японии, которое произошло 11 марта и стало причиной цунами, произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Все последствия ЧП до сих пор не известны. Число погибших в результате землетрясения и цунами превысило 15 тысяч.