В Хмельницком состоялись общественные слушания по достройке ХАЭС

В Хмельницком состоялись общественные слушания при участии представителей городской власти, независимых экспертов относительно целесообразности достройки 3-го и 4-го энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно резолюции, которую приняли на слушаниях, хмельничане определили, что «стратегически нецелесообразно наращивать ядерную мощность в условиях, когда Украина уже имеет чрезмерные мощности», а также обязали власть провести экологическую экспертизу проекта достройки и референдум.

В документе отметили альтернативные возможности развития региона, в частности туристические, а также предложили вдвое снизить тарифы на электроэнергию для населения 30-километровой зоны ХАЭС и впоследствии для радиуса в 100 км.

По словам заместителя генерального директора ХАЭС Олега РАХЛИНСКОГО, “строительство двух энергоблоков даст большой толчок развитию не только государства, но и Хмельницкой области”. Он добавил, что руководство ХАЭС выполняет государственную задачу, а не желание дирекции станции.

О.РАХЛИНСКИЙ резюмировал, что, согласно результатам обследования, существующие энергоблоки выдержат достройку, также для охлаждения существующих мощностей водоемов хватит.

Как сообщал УНИАН, председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА отметил, что альтернативы атомной энергетике в Украине нет. “АЭС вырабатывают почти половину энергии, которую потребляет народнохозяйственный комплекс. А ее себестоимость почти вдвое-втрое ниже энергии, выработанной гидроэлектростанциями. В контексте этого, прошу всех обратить внимание на безопасность строительства самих блоков - они способны выдержать землетрясение при 7 баллах по шкале Рихтера”, - отметил он.

Руководитель области рассказал, что имел беседу с гендиректором ХАЭС Николаем ПАНАЩЕНКО, который заверил, что при любой аварийной ситуации на атомных станциях срабатывает автоматическое выключение реакторов. “Скажу больше: Хмельницкая атомная станция, наверное, лучшая среди АЭС не только Украины, но и Европы в параметрах защиты и надежности”, - заявил В.ЯДУХА.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в частности для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопливэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорт», который представил проект реакторной установки В-392.