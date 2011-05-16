Нефть теряет в цене из-за опасений возникновения нового глобального кризиса

На мировых торгах цены на нефть понижаются в понедельник, 16 мая, на фоне заявления президента США Барака Обамы о том, что если власти страны не смогут поднять "потолок"по внешним займам, миру будет грозить новый финансовый кризис.

Так, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже понизились на 0,98 доллара, или на 0,98% - до 99,67 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,5 доллара, или на 0,44% - до 113,33 доллара за баррель.

Негатив на рынках нефти поддерживают в том числе опасения, связанные с греческим долгом и возможным замедлением темпов европейского экономического развития на фоне отсутствия общей точки зрения по решению этого вопроса, передает Bloomberg.