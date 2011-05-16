Продолжается судебное слушание жалобы Тимошенко

Печерский районный суд Киева возобновил рассмотрение жалобы экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО о незаконности возбуждения против нее Генеральной прокуратурой уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание по этому вопросу началось в 9.20 после объявленного 12 мая перерыва.

Во время предыдущего заседания Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО заявили, что факты обвинения сфальсифицированы. В частности, речь идет об определении цены на газ на уровне 450 долларов за тысячу кубометров газа, а также о нанесении ущерба государству в результате подписания в 2009 году с Россией газовых соглашений.

Ю.ТИМОШЕНКО просила суд приобщить к делу ряд документов, в частности заявление президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ, тогдашнего комиссара ЕС по вопросам энергетики Андриса ПИБАЛГСА, а также президента Европейской народной партии Вильфреда МАРТЕНСА о том, что Украина в 2009 году заключила типичный для европейских стран газовый контракт, которым предусмотрена типичная формула начисления цены на природный газ.

Кроме того, экс-премьер предложила суду приобщить к делу меморандум между правительствами России и Украины о сотрудничестве в газовой сфере, подписанный в октябре 2008 года, согласно которому льготные условия поставок природного газа должны были применяться на протяжении трех лет, то есть до 1 января 2011 года, а также публичные заявления руководства России и Украины о выгодности подписания контрактов.

Суд отказался удовлетворить ходатайство С.ВЛАСЕНКО о прекращении следственных действий по этому уголовному делу на время рассмотрения жалобы.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.ТИМОШЕНКО подала в Печерский райсуд Киева жалобу, в которой просит суд признать незаконным возбуждение против нее уголовного дела относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.

10 мая суд начал рассмотрение жалобы.