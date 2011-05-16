Украина существенно сократит объемы закупок газа у России – Азаров

Украина во втором полугодии существенно сократит объемы закупок газа у России из-за роста его стоимости, основные закупки сделаны в первом квартале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 13 мая в эфире «5 канала» заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ .

«Во втором полугодии мы газа будем покупать значительно меньше, чем в первом полугодии, поскольку вырастет его цена. Мы основные закупки сделали в первом квартале, и во втором квартале практически уже не будем закупать газ», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации Минэнергоугля, цена импортного природного газа для Украины в третьем квартале 2011 года прогнозируется на уровне 350 долл. за тыс. куб. м, а в четвертом квартале она может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, что цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.