Украина из-за «Северного потока» будет терять 770 млн. долл. в год – российский эксперт

Москва. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» приведет к недополучению Украиной потенциальной прибыли в размере 770 млн. долл. в год.

Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константин СИМОНОВ (Россия).

Он отметил, что максимальный объем газа, транспортирующего через Украину, составлял около 120 млрд. куб. м в 2008 году, но из-за падения спроса в Европе транзит снизился в 2009 году до 92 млрд. куб. м. и в 2010 г. – до 95 млрд. куб. м.

«Можно сказать, что объем транзита за два года через Украину из-за экономической ситуации в Европе уменьшился примерно на 25 млрд. куб. м – на объем первой нитки «Северного потока», - сказал К.СИМОНОВ.

Эксперт добавил, что объем поставок в Европу российского газа вырос на 12% в первом квартале этого года и спрос будет восстанавливаться и в дальнейшем.

«В «Северный поток" уйдут те объемы, спрос на которых сейчас повышается. Вроде для Украины ничего не изменится, но если посмотреть внимательно, потери будут, если сравнивать не с 2010 годом, а 2008 г., когда был зафиксирован максимальный объем транзита», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что восстановление спроса в Европе пойдет как раз за счет Украины, а 2008 год показал, что ГТС Украины может поставить такие объемы газа транспортировать.

«На самом деле ввод первой нитки «Северного потока» приведет к недополучению Украиной потенциальной прибыли. Мощность новой трубы - 27,5 млрд. куб. м, и это тот газ, который Украина могла транспортировать сама», - уверен К.СИМОНОВ.

Он отметил, что через Украину могло пройти дополнительно 25 млрд. куб. м. в год при транзитной ставке в размере 3 долл. «Получается, что недополученная выгода Украины по 2012 году от ввода «Северного потока» - 770 млн. долл.», - сказал К.СИМОНОВ.

По его словам, уже на сегодняшний день подписаны контракты на транспортировку в 2012 году через «Северный поток» 22 млрд. куб. м и выход его на проектную мощность - 27,5 млрд. куб. м - возможен в 2013 году.

Он отметил, что закачка газа в «Северный поток» может осуществляться из единой газовой системы и, как результат, из любых месторождений России, хотя изначально для первой нитки планировалось Южнорусское месторождение, а для второй – Штокманское месторождение.

Как сообщал УНИАН, 5 мая премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что закончено строительство первой нитки газопровода «Северный поток».

Также 5 мая в пресс-службе оператора проекта, компании Nord Stream AG, сообщили, что начало транспортировки природного газа по первой нитке газопровода «Северный поток» напрямую из России в страны Европейского Союза намечено на четвертый квартал текущего года.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год был намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» с бюджетом 7,4 млрд. евро реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. ОАО «Газпром» владеет 51% консорциума, E.ON Ruhrgas AG и BASF/Wintershall GmbH имеют равные доли по 15,5%, а доли N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ составляют по 9%.